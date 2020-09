Actualidade

O Alto-Representante da União Europeia para a Política Externa anunciou hoje o adiamento da cimeira com a União Africana "provavelmente para 2021", embora o presidente do Conselho Europeu espere que se realize ainda este ano, como previsto.

Na conferência de imprensa no final de um Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas, ao qual presidiu e que tinha entre os pontos em agenda as relações com a União Africana (UA), Josep Borrell indicou que, devido à covid-19, "a cimeira e a reunião ministerial", ao nível de chefes de diplomacia da UE e UA, foram "adiadas", para data a determinar, mas provavelmente só em 2021.

"A cimeira e a reunião ministerial do Conselho de Negócios Estrangeiros foram adiadas, receio que até ao próximo ano", declarou Borrell.