Covid-19

O número de infetados associados ao surto de covid-19 identificado num lar do concelho de Ourique subiu para 44 e o de internados no hospital de Beja para dois, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

A subida de 43 para 44 do número de casos de infeção associados ao surto identificado no lar da aldeia de Santa Luzia deve-se a uma "atualização" dos dados, que já inclui um infetado que tinha sido detetado, mas não incluído nas contas da autoridade local de saúde, precisou Marcelo Guerreiro.

O infetado em causa foi detectado nos testes feitos aos contactos próximos dos funcionários do Lar de Santa Luzia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, no distrito de Beja, precisou.