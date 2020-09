Líbia

A União Europeia (UE) anunciou hoje a adoção de novas sanções contra pessoas e entidades envolvidas em violações dos direitos humanos e do embargo das armas na Líbia, reforçando as medidas restritivas relacionadas com o conflito líbio.

"Hoje foram adotadas novas medidas restritivas que envolvem pessoas que cometeram abusos contra os direitos humanos e entidades que violaram o embargo das armas das Nações Unidas", anunciou o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas, no final da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, o chefe da diplomacia europeia observou que este reforço das medidas restritivas relacionadas com o conflito líbio, hoje acordado pelos governantes, "mostra como é possível utilizar o regime de sanções do ponto de vista humanitário e geoestratégico".