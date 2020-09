Covid-19

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais uma morte pelo novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 44, com o número total de infeções a subir para 6.912, anunciou o Ministério da Saúde.

A vítima, um moçambicano de 70 anos, morreu no sábado, após o "agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

As autoridades de saúde anunciaram ainda mais 141 casos positivos de covid-19, o que eleva o cumulativo para 6.912, dos quais 6.627 são de transmissão local e 285 são importados.