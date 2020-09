Actualidade

O Ministério da Saúde vai criar hospitais de retaguarda, especialmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, para acolher doentes com alta que se mantêm internados por razões sociais.

A medida faz parte do Plano de Saúde Outono Inverno 2020/21, hoje divulgado, que tem como grandes objetivos "preservar vidas humanas, proteger os mais vulneráveis, particularmente a população idosa a viver em Estruturas Residenciais para Idosos, e preparar a resposta ao crescimento epidémico da Covid-19".

Com o objetivo de "maximizar a resposta e a capacidade hospitalar" para a atividade não-covid-19 será reforçado o papel das equipas de gestão de altas em articulação com o setor social para evitar o prolongamento do internamento por motivos sociais.