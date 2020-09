Covid-19

A Universidade de Coimbra (UC) preparou um preparou um Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação para garantir o regresso às aulas em segurança para alunos, professores, docentes e comunidade, foi hoje anunciado.

"Tendo em conta a situação pandémica que estamos a viver, relacionada com o novo coronavírus SARS-CoV-2, e para garantir um regresso às aulas em segurança, para alunos, professores, docentes e toda a comunidade, a Universidade de Coimbra preparou um Plano de Prevenção e Protocolo de Atuação que define as medidas de prevenção, contenção e mitigação dos riscos associados à propagação do COVID-19 que já está em implementação", divulgou a UC, em comunicado enviado à agência Lusa.

O documento, de 24 páginas, prevê medidas de atuação para os diversos cenários previstos, para toda a comunidade da Universidade de Coimbra, e começou a ser aplicado já hoje, primeiro dia de aulas.