Actualidade

O Presidente são-tomense pediu hoje ao Governo um maior "sentido de responsabilidade e seriedade" de forma a fazer face às "fraquezas internas" e responder aos "compromissos com os parceiros bilaterais e multilaterais".

"Gostaria de chamar a atenção de todos os membros deste Governo, particularmente ao senhor primeiro-ministro para que no vosso desempenho tenham sempre presente o sentido de grande responsabilidade e seriedade em todas as ações governativas, tendo em vista as nossas fraquezas internas e os compromissos bilaterais e trilaterais", disse Evaristo Carvalho.

O chefe de Estado falava na cerimónia de posse dos novos membros do executivo, que decorreu no salão nobre do Palácio Presidencial, em São Tomé.