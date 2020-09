Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje que a dívida pública de Angola é sustentável desde que haja uma reestruturação substancial e um forte ajustamento orçamental sustentado por reformas estruturais, ainda assim com risco elevado.

"A dívida pública de Angola é sustentável com uma reestruturação substancial dos juros e dos pagamentos principais e um forte ajustamento orçamental sustentado por receitas", lê-se no relatório da avaliação detalhada à terceira revisão do programa de ajuda financeira, hoje divulgado.

Depois de chegar aos 120% do PIB este ano, o rácio da dívida deve descer para chegar a cerca de 75% em 2025, "descendo de forma estável" e que permite aos técnicos considerarem que a dívida é sustentável, condição essencial para que a revisão possa ter sido debatida pelo conselho de administração do FMI.