Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, José Carlos Alexandrino, disse hoje que os autarcas convergem na defesa de um aeroporto na região sem que tal dependa da localização.

"Não há qualquer divergência entre a CIM de Leiria e a CIM de Coimbra, antes pelo contrário", adiantou o autarca do PS em declarações à agência Lusa.

José Carlos Alexandrino, que é também presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, reagia a uma entrevista da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, ao programa "Conversa Capital", da Antena 1 e do Jornal de Negócios, no domingo, na qual afirmou que não conhece "nenhum estudo" que demonstre a necessidade daquela infraestrutura aeroportuária nem a sua eventual implantação, na região Centro.