CCDR

A atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, é candidata às eleições para o cargo, no dia 13 de outubro, disse à Lusa fonte daquele organismo.

A fonte referiu que "está confirmada" a candidatura - a única até agora conhecida na região - da economista Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, de 64 anos, que foi presidente da Câmara Municipal de Leiria entre 1998 e 2009.

A escolha do futuro ou futura líder da CCDRC, com sede em Coimbra, cabe a um colégio eleitoral constituído por mais de 2.800 autarcas, dos quais 77 são presidentes das câmaras numa região que corresponde a uma parte do território de Portugal continental entre os rios Tejo, a sul, e Douro, a norte.