Mali

O antigo ministro da Defesa do Mali Ba N'Daou foi nomeado hoje Presidente transitório do país pela comissão criada pela junta no poder desde o golpe de Estado, em agosto, anunciou o chefe da junta, coronel Assimi Goita.

O novo Presidente deverá servir o país como chefe de Estado durante vários meses, antes de os civis regressarem ao poder.

Já o coronel Goita, o chefe da junta, foi designado vice-presidente de transição, anunciou o próprio num noticiário especial transmitido na televisão nacional.