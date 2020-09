Mau tempo

As aulas na escola básica de Mário Beirão, em Beja, suspensas após danos causados pela tempestade intensa que atingiu várias zonas da cidade na sexta-feira, foram retomadas hoje, disse à Lusa o presidente do município.

A Escola dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico de Mário Beirão "foi alvo de uma intervenção no sábado para repor as condições de segurança necessárias ao reinício das aulas, o que aconteceu hoje de manhã", explicou o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio.

"Estavam reunidas as condições para que as aulas pudessem recomeçar hoje e, por isso, recomeçaram", frisou, referindo que "ainda falta recuperar ou substituir materiais danificados em algumas infraestruturas de áreas comuns da escola, como claraboias em zonas de corredores e escadas", o que deverá ser feito na terça-feira.