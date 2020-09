Actualidade

A procura do Metro do Porto cresceu mais de 10% entre a segunda e terceira semana de setembro, nomeadamente devido ao início do ano letivo, divulgou hoje fonte da empresa.

Em resposta à agência Lusa, fonte da Metro do Porto assegurou que, apesar dos dados serem ainda "preliminares", indicam um "crescimento da procura superior a 10%".

Ainda que o "crescimento da procura não tenha sido significativo" entre os diferentes dias da primeira semana de aulas e que as condições meteorológicas tenham tido alguma influência, em comparação com a segunda semana de setembro, os números "foram superiores".