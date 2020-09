Actualidade

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, reiterou hoje o compromisso do país com as Nações Unidas (ONU), lembrando o papel importante da organização no processo de descolonização e na proteção de milhões de pessoas vulneráveis.

Depois de ser apresentado pelo representante permanente de Moçambique junto da ONU, Filipe Nyusi felicitou o aniversário de 75 anos da criação da organização, numa mensagem de vídeo transmitida no Salão da Assembleia Geral, na sede da organização, em Nova Iorque.

"A família das Nações Unidas cresceu" e deu passos para a descolonização mundial, viu o fim da Guerra Fria e a emergência de um mundo multilateral, disse o Presidente moçambicano.