Covid-19

Lisboa, 21 set 2020 (Lusa) -- A Câmara Municipal de Lisboa assegurou hoje que a escola básica das Laranjeiras tinha assistentes operacionais "em número suficiente" para continuar a funcionar, indicando que a autarquia não foi informada sobre dificuldades após um funcionário testar positivo à covid-19.

"Mesmo com a infeção, entretanto detetada, a escola básica das Laranjeiras tinha assistentes operacionais em número suficiente (9) para ter equacionado soluções que mantivessem a escola a funcionar, de acordo com as orientações do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Saúde", avançou a Câmara Municipal de Lisboa.

De acordo com o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, numa nota enviada no domingo à tarde aos encarregados de educação e à qual a Lusa teve acesso, o encerramento da escola básica deveu-se a "não haver assistentes operacionais (AO) em número suficiente, uma vez que uma AO testou positivo à covid-19 e, em sequência, outras três vão ser testadas e ficar em isolamento".