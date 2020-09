Actualidade

O Portimonense e o Paços de Ferreira empataram hoje 1-1, em jogo da primeira jornada da Liga Portuguesa de futebol, com a equipa forasteira a desperdiçar uma grande penalidade em período de descontos

O Paços de Ferreira adiantou-se no marcador aos 45+2, com um autogolo do defesa Lucas Possignolo, mas a equipa do Portimonense, a jogar em casa, conseguiu chegar ao empate aos 52, com um golo do avançado brasileiro Fabrício.

Em período de descontos, o avançado Douglas Tanque desperdiçou uma grande penalidade, defendida pelo guarda-redes dos algarvios.