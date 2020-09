Covid-19

Os EUA somaram 282 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas e aproximam-se cada vez mais dos 200 mil óbitos desde o início da pandemia, liderando a estatística mundial com 20,7% das vitimas fatais.

Os Estados Unidos atingiram na segunda-feira 199.756 mortes das 962.232 contabilizadas em todo o mundo.

O país norte-americano soma agora 6,8 milhões de casos, uma lista que também lidera e na qual outros cinco países americanos estão entre os dez do mundo com mais contágios confirmados: Brasil (terceiro com 5,48 milhões), Peru (quinto com 768.895), Colômbia (sexto com 765.076), México (sétimo com 697.663) e Argentina (décimo com 631.365), segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.