Covid-19

O México registou 2.917 casos e 204 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas e elevou o número de contágios para 700.580 e o de óbitos para 73.697, informaram as autoridades de saúde.

As infeções acumuladas apresentaram um crescimento de 0,41% em relação às do dia anterior, enquanto as mortes aumentaram nas últimas 24 horas em 0,27%, explicaram as autoridades.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia.