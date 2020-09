Covid-19

O Peru atingiu os 772.896 casos e 31.474 óbitos por covid-19, após registar 400 infetados e 105 mortos nas últimas horas, segundo dados oficiais das autoridades.

O Ministério da Saúde informou na segunda-feira que no país existem atualmente 9.087 pessoas internadas, das quais 1.415 estão em unidades de cuidados intensivos.

Do total de casos detetados desde a notificação do primeiro contágio no país, a 06 de março, já são 622.418 as pessoas que receberam alta hospitalar ou completaram o período de isolamento domiciliário.