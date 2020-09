Actualidade

O setor turístico timorense, em colaboração com a cooperação norte-americana, inicia hoje uma nova campanha de promoção do turismo doméstico para tornar a crise da covid-19 numa oportunidade de desenvolvimento do mercado interno.

A campanha, que tem como meta divulgar mais de 1,3 milhões de 'tags' com a mensagem #haunitatimorleste - número aproximado da população do país - quer capitalizar no facto de Timor-Leste estar isolado para fomentar o turismo doméstico, tanto de timorenses como estrangeiros.

A iniciativa foi lançada hoje pelo ministro do Turismo, Comércio e Indústria Timorense, José Lucas da Silva, e pela embaixadora dos Estados Unidos em Díli, Kathleen Fitzpatrick, com o arranque de uma feira de turismo que culminará com a apresentação dos primeiros prémios aos "Campeões do Turismo".