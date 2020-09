Actualidade

Macau e o Japão comprometeram-se a intensificar a cooperação bilateral em áreas como a economia, cultura, gastronomia e energias renováveis, indicaram as autoridades do território chinês.

O chefe do executivo de Macau, Ho Iat Seng, realizou uma reunião por videoconferência com representantes da união parlamentar de amizade entre o Japão e Macau, Grande Baía, na segunda-feira, durante a qual congratulou Yoshihide Suga como novo primeiro-ministro do Japão, eleito na quinta-feira, em substituição de Shinzo Abe, que apresentou a demissão por questões de saúde, após quase oito anos como líder do Governo.

De acordo com o comunicado das autoridades de Macau, durante a reunião foram abordados temas como a "cooperação económica bilateral, o intercâmbio cultural e entre pessoas, bem como o apoio ao setor comercial do Japão e a sua participação no desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin".