Actualidade

O ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa 2020" vai animar no fim de semana as Aldeias Históricas de Trancoso e de Marialva (Mêda), no distrito da Guarda.

Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, entidade promotora dos eventos, na sexta-feira Trancoso recebe uma festa com o mote "Bandarra" e, no sábado, Marialva celebra "As Mulheres de Marialva".

A fonte refere em comunicado enviado à agência Lusa que promove "duas festas imperdíveis", que vão levar "mais vida e animação às duas localidades, oferecendo a habitantes e visitantes um fim de semana inesquecível".