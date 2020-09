Actualidade

O novo presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, afirmou hoje ser vital ter "bom senso e calma" para tomar decisões num contexto de retoma "muito lenta" do setor da aviação nos próximos anos.

"É vital ter o bom senso e a calma para tomar decisões que têm que ser tomadas, em conjunto com todos os trabalhadores, com os sindicatos e com todos os 'stakeholders'. Mais do que elaborar um bom plano e mostrá-lo a Bruxelas, o que é muito importante, é poder implementá-lo e este dar resposta, nos próximos três ou quatro anos, à retoma que desejamos", disse Ramiro Sequeira, numa comunicação aos trabalhadores a que a agência Lusa teve acesso.

O gestor lembrou, a propósito, que as previsões da procura para 2021, feita pela IATA e pela Eurocontrol, são de 55 a 60% da procura de 2019, no melhor dos cenários, ou seja, "uma curva de retoma muito lenta para os próximos anos".