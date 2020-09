Actualidade

A Inovcluster - Associação do Cluster Agro-industrial do Centro vai lançar em outubro uma "Escola de Queijeiros", iniciativa direcionada especificamente para a produção de queijo com Denominação de Origem Protegida (DOP).

"O objetivo é o de capacitar empreendedores para o conhecimento das principais técnicas de produção de queijo com DOP nas regiões da Serra da Estrela, Beira Baixa e Rabaçal (Penela)", refere a associação, em comunicado enviado à agência Lusa.

Integrada no projeto "Programa de Valorização da Fileira dos queijos da Região Centro", a iniciativa arranca no dia 26 de outubro, embora o período de candidaturas encerre a 02 de outubro.