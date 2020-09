Plano 2020/30

O primeiro-ministro considerou hoje "absurdas" a críticas dos partidos à direita do PS de que o Governo vai privilegiar o Estado na aplicação dos fundos europeus, contrapondo que as empresas precisam de uma administração pública eficiente.

Não se caia nesse debate absurdo sobre se este Plano de Recuperação e Resiliência deve investir no Estado ou nas empresas. Este plano tem de investir nas pessoas e nas empresas. E para servir melhor as pessoas e as empresas precisamos de um Estado mais robusto e eficiente", sustentou António Costa na abertura das "jornadas de trabalho" do Grupo Parlamentar do PS, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Na segunda-feira, na sequência das reuniões com os partidos com representação parlamentar em São Bento, a Iniciativa Liberal e o CDS criticaram abertamente a fatia de investimentos que o Governo tenciona fazer na administração pública. E também o presidente do PSD, Rui Rio, admitiu que o Governo vai investir nas empresas "provavelmente menos" do que se desejaria.