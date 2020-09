Covid-19

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, alertou hoje que um eventual novo confinamento no Reino Unido devido à pandemia covid-19 será resultado da "incompetência" do Governo de Boris Johnson.

"Um segundo confinamento não deveria ser inevitável. Seria um sinal do fracasso do Governo", afirmou hoje, num discurso durante o congresso do 'Labour', referindo o impacto de mais restrições na saúde física e mental das pessoas e na economia britânica.

Starmer acusou o Executivo britânico de ter perdido o controlo no combate à pandemia, que resultou em pelo menos 41.788 mortes confirmadas no Reino Unido, embora o número real incluindo casos suspeitos seja superior a 57 mil.