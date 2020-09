Maddie

A justiça alemã abriu um novo inquérito contra o principal suspeito do desaparecimento, em 2007, em Portugal, da britânica Maddie McCann, relativo à violação de uma jovem irlandesa, em 2004, anunciou hoje o procurador de Brunswick.

"Posso confirmar que investigamos também a suspeita de violação e uma jovem irlandesa em 2004 no Algarve (região onde desapareceu Madeleine McCann)", disse à AFP o procurador Hans Christian Wolters.

A vítima havia apresentado queixa logo após os factos, há 16 anos, mas descobriu no início de junho, nos media, as fotos do principal suspeito, o alemão Christian B., nas quais "acredita ter reconhecido o agressor", acrescentou.