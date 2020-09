Actualidade

A Associação Sindical dos Juízes defende a duplicação do número de juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), atualmente com dois, ou a fusão deste com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Numa proposta, a que a agência teve acesso, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) defende que o ideal será aumentar para, no mínimo, quatro o número de magistrados no "ticão", por razões de "gestão e asseguramento da qualidade do serviço e por outras razões ligadas à perceção pública sobre a atividade do tribunal, que condicionam negativamente a confiança no sistema de justiça".

Considera a ASJP que um tribunal com apenas dois juízes "potencia a excessiva exposição, que condiciona a ação e intervenção dos sujeitos processuais e das autoridades de investigação criminal, e a própria ação do tribunal, e afeta a credibilidade e confiança pública na justiça".