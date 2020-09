Actualidade

A Palestina renunciou hoje à presidência da atual sessão do Conselho da Liga Árabe em protesto contra a normalização de relações dos Emirados e do Bahrein com Israel, segundo o chefe da diplomacia da Autoridade Palestiniana, Riyad al-Malki.

"Isto não significa que vamos ceder o nosso lugar na Liga, porque isso criará um vazio que pode gerar cenários diferentes neste momento", adiantou.

A decisão foi tomada em protesto pelo facto de a Liga Árabe não ter conseguido um consenso para condenar os recentes acordos de estabelecimento de relações diplomáticas dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein com Israel, como desejavam os palestinianos.