Actualidade

A Rússia pretende desenvolver a sua cooperação militar com o Irão a partir de 18 de outubro, quando expira um embargo internacional e apesar das "intimidações" norte-americanas, indicou hoje o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros.

"Após o fim, em 18 de outubro, do regime especial introduzido pela resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, abrem-se para nós novas perspetivas de cooperação com o Irão" em matéria militar, declarou à agência Interfax o vice-ministro Serguei Riabkov.

"Ainda está por decidir o volume e a direção em que se desenvolverá esta cooperação. Mas em qualquer caso nunca ficará dependente das ações ilegais da administração norte-americana, que procura intimidar o mundo inteiro", acrescentou.