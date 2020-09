Covid-19

O Comité Nobel optou por um formato reduzido para o evento do anúncio do Prémio da Paz, bem como para a cerimónia da sua entrega, por causa das restrições da pandemia de covid-19.

O diretor da instituição, Olav Njolstad, anunciou que está a ser considerada a possibilidade de que o anúncio do Prémio Nobel da Paz, que será realizado em 09 de outubro em Oslo, seja em formato virtual ou com uma presença muito limitada de jornalistas credenciados.

Igualmente em formato discreto, será a cerimónia de entrega do prémio que, seguindo a tradição, acontecerá no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do fundador da premiação, o magnata sueco Alfred Nobel.