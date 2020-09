Actualidade

A juíza de instrução do processo relacionado com a morte do cabo-verdiano Luís Giovani, em Bragança, marcou para 19 de outubro a decisão sobre se leva a julgamento ou não cinco dos oito arguidos.

Os cinco arguidos em causa requereram a abertura da instrução, uma fase do processo judicial que serve para contestar a acusação do Ministério Público (MP) e tentar convencer o tribunal de que não há indícios para serem julgados pelos crimes de que estão acusados.

O MP acusou sete arguidos de homicídio qualificado consumado e tentado contra Luís Giovani e os três amigos cabo-verdianos que o acompanhavam na madrugada de 21 de dezembro em que ocorreram os factos que levaram à morte do jovem de 21 anos.