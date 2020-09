Actualidade

Quantidades ainda por apurar de tubarões estão a ser exterminados, em Angola, para a retirada de barbatanas, que são supostamente comercializadas a cidadãos chineses, denunciou a EcoAngola, projeto filantrópico de educação e conservação ambiental.

Em declarações hoje à agência Lusa, a diretora executiva da EcoAngola, Érica Tavares, disse que receberam as primeiras denúncias, de várias pessoas, no dia 12 de setembro sobre esta situação no município de Cacuaco, província de Luanda, capital de Angola, mas sem imagens.

"Mas depois conseguimos que alguém nos enviasse algumas imagens e enviaram as primeiras fotos que foram tiradas em Cacuaco, Luanda", contou.