A China classificou hoje como "pura invenção" a acusação contra um agente da polícia de Nova Iorque de ser um "ativo dos serviços secretos" de Pequim, acusando tratar-se de conspiração para difamar diplomatas chineses.

Segundo uma queixa criminal apresentada no tribunal federal de Brooklyn, em Nova Iorque, Baimadajie Angwang, natural do Tibete e cidadão norte-americano naturalizado, concordou em espiar defensores do movimento pela independência do Tibete radicados nos Estados Unidos, a partir 2018, como um agente da China, parte do esforço chinês para reprimir o movimento.

A acusação diz que ele trabalhou secretamente para pessoal não identificado do consulado chinês em Nova Iorque.