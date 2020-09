Covid-19

O presidente da Câmara de Santiago do Cacém (Setúbal) considerou hoje que o surto de covid-19 no concelho está controlado, após o primeiro dia sem registo de novos casos, tendo decidido reabrir os equipamentos municipais.

"Sim, de acordo com a informação do delegado de saúde, aparentemente, o surto está controlado, ou seja, as pessoas estão relativamente todas identificadas e os milhares de testes que foram feitos permitiram identificar muitos casos assintomáticos. Ontem [segunda-feira] não tivemos casos positivos pela primeira vez em vários dias", confirmou Álvaro Beijinha em declarações à agência Lusa.

Pela primeira vez, em onze dias, o concelho de Santiago do Cacém, no litoral alentejano, não registou novos casos positivos de covid-19, mantendo-se nos 64 casos ativos, 36 recuperados e um óbito, divulgou o município na segunda-feira.