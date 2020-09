Actualidade

O município de Ansião, no distrito de Leiria, anunciou um investimento de meio milhão de euros na ação social escolar, aposta acompanhada por "uma reorganização bastante profunda" dos critérios e funcionamento daquela área, afirmou o vereador da Educação.

O esforço financeiro reforça com mais 125 mil euros o investimento do ano anterior, elevando para cerca de 500 mil euros a verba alocada à ação social escolar, um incremento de 25% que abrange todos os níveis de educação e ensino, no total de 1.500 crianças e alunos.

"Este reforço e este conjunto de medidas surge pelo facto de o município de Ansião considerar importante promover a igualdade de oportunidades e a justiça social", explicou Paulo Fernandes à agência Lusa.