Brexit

A União Europeia pediu hoje aos britânicos que "parem com jogos" se ainda querem alcançar um acordo sobre as relações futuras, reiterando que é "totalmente inaceitável" a proposta de lei que revoga certos compromissos do Acordo de Saída.

À entrada para um Conselho de Assuntos Gerais, em Bruxelas, o ministro dos Assuntos Europeus da Alemanha - país que assegura a presidência rotativa do Conselho da UE neste segundo semestre - assumiu que os 27 estão "mesmo, mesmo desapontados com os resultados das negociações até ao momento", e designadamente com a recente proposta de lei polémica avançada pelo Governo de Boris Johnson que "viola princípios orientadores" do acordo de saída do Reino Unido do bloco europeu, celebrado entre as duas partes em 2019.

"A chamada proposta de lei do mercado interno preocupa-nos extremamente, porque viola os princípios orientadores do Acordo de Saída, e isso é totalmente inaceitável para nós", afirmou Michael Roth.