Actualidade

O presidente do comité judiciário do senado dos EUA, Lindsey Graham, disse que os republicanos já garantiram os votos para confirmar a escolha do Presidente Donald Trump para o novo juiz o Supremo Tribunal antes das eleições presidenciais.

A morte, na passada semana, de Ruth Bader Ginsburg, aos 86 anos e ao fim de 27 em funções, abriu a possibilidade de Trump nomear mais um juiz para o Supremo Tribunal, podendo deixar este órgão com uma maioria conservadora de seis contra três juízes.

Trump disse na segunda-feira que espera que a nomeação aconteça ainda antes das eleições presidenciais, marcadas para dia 03 de novembro, e que anunciará a sua indicação do novo juiz ainda esta semana, que o senado, onde o Partido Republicano detém a maioria dos assentos, precisa de aprovar.