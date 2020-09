Actualidade

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, reiterou hoje em Kiev ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o apoio da UE à soberania da Ucrânia, aos ucranianos e ao processo de reformas no país.

"A UE está com a Ucrânia, a sua soberania e o seu povo. Somos o parceiro mais forte e confiável da Ucrânia e apoiamos um processo de reformas eficaz que beneficie todos os ucranianos", disse o chefe da diplomacia europeia, segundo uma mensagem na rede social Twitter.

Antes da reunião com Zelensky, Borrell, que efetua a sua primeira visita à Ucrânia desde que assumiu o cargo de alto representante da União Europeia, encontrou-se com o ministro da Defesa ucraniano, Andriy Taran, com quem analisou a cooperação em matéria de defesa e segurança e o conflito na região russófona de Donbass.