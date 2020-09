Actualidade

A direção do Conselho Permanente (CP) do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) foi hoje reconduzida por unanimidade durante a reunião anual deste órgão consultivo do Governo que decorre no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente do CP do CCP, Flávio Martins, que foi reconduzido na presidência.

Mantêm-se Manuel Coelho como secretário-geral e Amadeu Batel no cargo de vice-presidente.