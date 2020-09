Líbano

Uma explosão abalou hoje um bastião do movimento xiita Hezbollah no sul do Líbano, desconhecendo-se, para já, as respetivas causas e se se registaram vítimas, noticiou a agência noticiosa Associated Press (AP).

A explosão ocorreu na localidade de Ein Qana, a norte da cidade portuária de Sídon, enviando um fumo negro que paira sobre a zona.

Fonte do Hezbollah confirmou à AP a existência de uma explosão, mas não avançou pormenores.