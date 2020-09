Actualidade

A associação cívica Transparência e Integridade apela para que o Banco de Portugal (BdP) divulgue os resultados das auditorias ao EuroBIC relacionadas com suspeitas de branqueamento de capitais, acusando o Governo português de "displicência" face a estas práticas ilegais.

Numa carta enviada hoje ao banco central, a Transparência e Integridade sustenta que a divulgação dos resultados das auditorias "é fundamental não apenas para avaliar a estrutura de 'compliance' do EuroBIC, mas extraordinariamente relevante para instituir, com a máxima urgência, uma verdadeira discussão crítica sobre as vulnerabilidades do sistema financeiro português ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT)".

Citada num comunicado, a diretora executiva da Transparência e Integridade manifesta "muita preocupação" com o facto de "a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo no setor financeiro não ser uma prioridade para Portugal".