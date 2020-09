OE2021

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares advertiu hoje que seria incompreensível na atual situação do país uma ausência de entendimento à esquerda no Orçamento e frisou que o Governo vai fazer "um enorme esforço" de consenso.

Duarte Cordeiro falava na "jornada de trabalho" do Grupo Parlamentar do PS, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa intervenção em que abordou a questão do processo negocial à esquerda para a eventual aprovação do Orçamento do Estado para 2021 - documento que o Governo pretende entregar na Assembleia da República no dia 12 de outubro.

Neste ponto, o membro do executivo salientou que o próximo Orçamento do Estado terá um papel determinante na resposta "à crise social, mas também na aplicação dos instrumentos disponíveis para controlar a pandemia [da covid-19] e recuperar o país".