Actualidade

O julgamento do ex-presidente sudanês Omar al-Bashir, julgado pelo seu papel no golpe que o levou ao poder em 1989, foi novamente adiado, anunciou hoje o presidente do tribunal em que Bashir está a ser julgado.

"A próxima audiência terá lugar a 6 de outubro", anunciou o juiz Essam el-Din Mohamed, presidente do tribunal em Cartum, onde Omar al-Bashir está a ser julgado.

A audiência de hoje, transmitida pela televisão sudanesa, foi a quinta desde o início do julgamento, a 21 de julho. As sessões têm sido sucessivamente adiadas, sempre por questões processuais.