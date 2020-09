Moçambique/Ataques

O Alto Representante da UE para a Política Externa recebeu uma carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros moçambicano, e vai avaliar os possíveis meios de assistência a Moçambique, indicou à Lusa um porta-voz, sem revelar o teor da missiva.

"Podemos confirmar que o Alto Representante/vice-presidente [da Comissão, Josep Borrell] recebeu uma carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. Uma resposta vai ser preparada e enviada no devido momento, como sempre acontece. Contudo, não entraremos em detalhes sobre o conteúdo desta correspondência", disse um porta-voz do corpo diplomático europeu, que se escusou assim a confirmar se Maputo pediu formalmente ajuda à UE para fazer face à crise humanitária e de segurança que se vive no norte do país, nomeadamente a nível de formação das forças de combate ao terrorismo e apoio logístico.

No entanto, o mesmo porta-voz recordou que, num debate realizado na semana passada no Parlamento Europeu, a Comissão Europeia anunciou a abertura de um diálogo político entre Moçambique e a União Europeia, "focado em questões humanitárias, de desenvolvimento e de segurança em Cabo Delgado" e que "a UE reiterou ao Governo [moçambicano] a sua prontidão para discutir opções de assistência, e vai reavaliar todos os meios de apoio disponíveis à luz do resultado desse diálogo".