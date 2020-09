Covid-19

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus atingiu hoje 200.000 na maior potência económica mundial, os EUA, apesar de este ter sido considerado, no início do ano, o país melhor preparado para uma pandemia.

"É completamente incompreensível que tenhamos chegado a este ponto", disse hoje Jennifer Nuzzo, investigadora de saúde pública da Universidade Johns Hopkins, que não escapa à surpresa provocada pelo facto de os relatórios mundiais apresentarem os EUA como o país melhor preparado para lidar com uma pandemia.

O número de 200.000 mortes com covid-19 é, de longe, o mais elevado no mundo, e foi relatado pela Johns Hopkins, com base em dados fornecidos pelas autoridades de saúde estaduais.