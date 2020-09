Actualidade

Os municípios da Batalha, no distrito de Leiria, e de Ourém, no distrito de Santarém, vão criar uma ciclovia com cerca de sete quilómetros de extensão, num investimento conjunto superior a meio milhão de euros.

"Com o intuito de promoverem junto das populações práticas de mobilidade ativa ciclável com vantagens inequívocas para a Saúde, para a Economia e para o Ambiente", os dois municípios procederam à submissão de uma candidatura conjunta no âmbito do "Portugal Ciclável 2030" e que visa a construção de uma ciclovia intermunicipal, anunciou hoje a Câmara da Batalha.

A referida infraestrutura, que apresenta um investimento conjunto superior a meio milhão de euros, vai interligar as localidades de São Mamede (Batalha) e de Fátima (Ourém).