Actualidade

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português vai realizar uma visita de dois dias à Guiné-Bissau, com início na quarta-feira, com destaque para a participação nas comemorações do aniversário da independência do país.

Augusto Santos Silva visitará a Guiné-Bissau nos dias 23 e 24 de setembro e, na deslocação, "participará nas cerimónias de comemoração da independência da Guiné-Bissau, manterá um encontro de trabalho com a ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e Comunidades, Suzi Barbosa, e visitará um projeto de cooperação do Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil na Guiné-Bissau (PIMI II)", segundo uma nota hoje divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para as 12:00 de quarta-feira está prevista uma visita de Augusto Santos Silva ao centro de saúde do Bairro Militar, em Bissau, onde irá inaugurar uma sala de ecografias e consultas de alto risco obstétrico, integrada no PIMI II, um programa da União Europeia, confinanciado pela Cooperação Portuguesa, através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela organização não-governamental francesa EMI (Entraide Médicale Internationale).