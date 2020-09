Actualidade

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, prometeu hoje o apoio do banco central norte-americano para combater a crise causada pela pandemia "durante o tempo que for necessário".

Numa audição na Câmara dos Representantes, Powell disse que desde que começou a crise, tem-se assistido a uma melhoria contínua das condições económicas nos Estados Unidos, mas a incerteza persiste.

"A atividade económica recuperou do nível deprimido do segundo trimestre, quando grande parte da economia esteve parada para travar a propagação do vírus. Muitos indicadores económicos mostram uma melhoria notável", afirmou.