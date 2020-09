Actualidade

O número de empresas que aderiram ao 'lay-off' previsto no Código do Trabalho atingiu 215 em agosto, mais 7% do que no mês anterior, e os trabalhadores abrangidos ascenderam a 7.789, duplicando face a julho.

De acordo com as estatísticas mensais da Segurança Social relativas a agosto, hoje divulgadas, o número de empresas que recorreram ao 'lay-off' tradicional - e que é distinto do regime simplificado criado como forma de mitigar os efeitos da pandemia - aumentou para 215, depois de ter estabilizado nos 201 nos dois meses anteriores.

No mesmo mês de 2019, a Segurança Social tinha registo de 30 empresas em 'lay-off'.